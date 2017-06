Oberndorf a. N. Sorgfältige Recherche zeichnet seriöse Presse aus

Nachrichtenflut irritiert

Die Freie Wählervereinigung hatte zu einer Veranstaltung zum Thema "Wahljahr 2017: Pressearbeit – Informationen – Medien – Fake News – und wie geht der Verbraucher damit um?" eingeladen. Claudia Altenburger, Vorsitzende der Freien Wähler, fragte sich, woran der Konsument, der 24 Stunden am Tag mit Informationen zugeschüttet werde, erkennen könne, was ehrlich recherchierte Nachrichten und was Fake News seien.

Schreijäg zeichnete anhand eines historischen Werbebilds, das zeigt, wie der "Schwarzwälder Bote" in einer Wirtschaft die Zeitung vorliest, und seines Smartphones, auf dem bereits die aktuelle Vorabendausgabe des Schwarzwälder Boten zu sehen ist, den krassen Gegensatz zwischen dem Gestern vor knapp 120 Jahren und dem Heute auf. "Damals gab es die Zeitung hauptsächlich als Informationsplattform für Nachrichten, heute erhält man auf seinem Smartphone in minütlichen Abständen Nachrichten-Updates. Wie lässt sich bei dieser Nachrichtenflut herausfinden, welche Informationen auf seriösen Recherchen fußen, welche aber aus speziellen Interessen heraus gestreut sind?".