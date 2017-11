Oberndorf a. N. Skibasar verwandelt Flößerhalle in riesigen Verkaufsraum

Oberndorf (idi). In den Höhenlagen liegt bereits Schnee und so war es am Wochenende für viele höchste Zeit, sich nach geeigneten Utensilien für den Wintersport umzusehen, oder die zu klein gewordenen Ausrüstungsgegenstände auszutauschen. Dazu war der Skibasar des Skiclubs Oberndorf am Samstagmorgen die ideale Plattform.