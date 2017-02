Oberndorf a. N. Singen ist noch immer Vereinszweck

Oberndorf. Mit dem einleitenden Lied "Kein schöner Land" zeigte der Frohsinn, dass das Singen noch immer Zweck des Vereins ist. Nachdem der Verstorbenen des vergangenen Jahres gedacht worden war, konnte die Vorsitzende zusammen mit Michael Westinger, dem Vorsitzenden des Musikvereins/Stadtkapelle, einen Scheck in Höhe von 1770 Euro an den Ersten Beigeordneten Lothar Kopf für soziale Zwecke übergeben.

Diese Summe war der Erlös des "Weihnachtlichen Singen und Musizieren", das Gesangverein Frohsinn und Musikverein Stadtkapelle am 18. Dezember in der ehemaligen Klosterkirche gestaltet hatten. Die Idee dahinter sei, so Heide Höhe, Notleidenden in der Stadt auf möglichst kurzem Weg zu helfen.

Michael Westinger unterstrich diese Worte, indem er anfügte, es sei auch gut, wenn man mit dieser Spende im Ort etwas bewirke. Er hoffe, dass der Erlös des kommenden Konzertes vor Weihnachten "vorne eine Zwei hat".