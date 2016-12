Oberndorf a. N. Sie bilden das Rückgrat der Gesellschaft

Oberndorf. Bürgermeister Hermann Acker erinnerte am Montag daran, dass zugleich Nikolausabend sei, und der heilige Nikolaus sich in seiner Zeit ebenfalls in besonders vorbildlicher Weise für seine Mitmenschen engagiert habe. Das Ehrenamt und das bürgerschaftliche Engagement seien deshalb keinesfalls eine Erfindung der heutigen Zeit, führte er weiter aus. Vielmehr seien sie seit eh und je das Rückgrat der Gesellschaft.

Das freiwillige Ehrenamt mache dieses Land und die Stadt Oberndorf lebenswerter und es gebe der Gemeinschaft ein menschliches, ein ganz persönliches Gesicht. Acker erklärte, dass es nicht möglich sei, alle in Oberndorf ehrenamtlich oder in sonst einer Art und Weise bürgerschaftlich Tätigen an diesem Tag auszuzeichnen. Dafür sei das Engagement in der Stadt zu umfassend und zu vielseitig. Außerdem wisse man auch nicht, was zudem im Stillen noch alles geleistet werde.

Er zolle allen, die sich ehrenamtlich und unentgeltlich für ihre Mitmenschen und die Gesellschaft engagieren, höchsten Respekt und sagte ihnen auch namens der Stadt und des Gemeinderats danke.