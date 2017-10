Oberndorf a. N. Sehnsucht nach Gott hörbar gemacht

Das nächste Lied war angelehnt an die "Bekenntnisse" des Kirchenvaters Augustinus: Unruhig ist das Herz, bis es Ruhe findet in Gott. Diese innere, durchaus auch kreative Unruhe ist etwas allgemein Menschliches, eine Art Ur-Sehnsucht. Im persönlichen Gebet und in besonderer Weise in der Liturgie orientieren sich die unruhigen, sehnsüchtigen Herzen auf diese Ruhe in Gott hin. Die Engländerin Anne Quigley verfasste und komponierte 1992: "There is a longing in our hearts". Der evangelische Pfarrer Eugen Eckert übertrug den englischen Text frei ins Deutsche, wie vom Chor gesungen: "Da wohnt ein Sehnen tief in uns, oh Gott nach Dir".