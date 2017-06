Oberndorf a. N. Schwerpunkt in der Diakonie

Oberndorf. Zuletzt leitete der gebürtige Triberger achteinhalb Jahre die Pfarrei in Nürtingen – quasi in der Diaspora. Jetzt zieht es den 58-Jährigen wieder näher gen Heimat. "Mein Schwerpunkt liegt im diakonischen Bereich", sagt Martin Schwer. Damit tritt er eindeutig in die Fußtapfen seines Vorgängers Albrecht Zepf.

Studiert hat der Theologe in Tübingen und in München. Danach durchlief er viele Stationen – wie es bei Seelsorgern üblich ist. Denn "Pfarrer ist man immer auf Zeit", betont er. Von einer kleineren, eher ländlich geprägten Kirchengemeinde bei Leutkirch führte ihn sein Weg als Diakon und Vikar nach Stuttgart-Zuffenhausen und weiter nach Ravensburg. Seine erste Pfarreistelle trat er als Diözesankurat der Deutsche Pfadfinderschaft an. Neun Jahre lang stand sein Schreibtisch daraufhin in Wernau.

Es folgte die Leitung des Kinder- und Jugendorfs der Marienpflege in Ellwangen an der Jagst, einer katholischen Jugendhilfeeinrichtung. Dort sei er auf junge, entwurzelte Menschen getroffen, die zum Teil aus problematischen Familienverhältnissen stammten, berichtet Schwer. Ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg Hilfestellung anzubieten – wie es der Anspruch des Evangeliums sei – war ihm sehr wichtig, betont der Pfarrer.