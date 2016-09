Oberndorf a. N. Schwäbisch nach Italien getragen

Fluorn-Winzeln. Vier schöne Tage am Lago Maggiore erlebten die Ausflügler des Kegelclubs "Om’s Häärle". Mit dem Bus startete man in aller Frühe am Fluorner Rathaus, um 450 Kilometer über Bellizona und Locarno zurückzulegen, im Hotel in Stresa zu Abend zu essen und die Zimmer zu beziehen. Das Hotel lag direkt am Strand.