Oberndorf a. N. Schwäbisch ist für mich eine eigene Sprache

Als Sohn eines Zollbeamten ist Karl Keicher in seiner Kindheit oft umgezogen, großgeworden ist er in Stuttgart.

Schwäbisch spricht die Emotionen an

Seit vielen Jahren lebt er nun in Aistaig, und spricht natürlich gerne schwäbisch. Denn der Dialekt spreche die Emotionen an, "das ist was fürs Herz, nicht für den Kopf". Deshalb nutzt er das Schwäbische gerne für seine Gedichte.

Womöglich will er einmal einige davon in einem Büchlein herausgeben, berichtet er. Wir veröffentlichen nun für unsere Leser die schwäbische Version des Heilig Abends von Karl Keicher.

Dia Sterne funklet ond mer wois bald:

Dia nexschde Nacht wird saumäßig kald.

Ond Hirta drugget sich, eba drom,

meglichst noh um a Feuerle rom.

Sia schwitzat vorna ond bibberat henda.

A gschickters Plätzle sot ma halt fenda.

Sia send dick eipackt em Fell ond im Häs

ond stenket noch Rauch ond a bißle noch Käs.

A Stern scheint donderschlechtig hell

ond stoht emmer an der nemlicha Stell’.

Angst hent se ond send zemlich benomma

ond drom auf ma Haufa z’samma komma.

Engel senget vom Hemmel Halleluja

Do fällt so manchem sei Kinnlad ra.

Se rufat fraindlich de Hirta zua:

"Mit em Kendle do geits Frieda ond Rua.

Zom Viehstall, do, wo a Lichtle brennt,

kommet zum Obeta." Wia ma do rennt !

Se suchat glei Gschenkla zamma fürs Kend:

Fell, Käs ond Floisch ond was se so hend.

Faschd älle von dr ganza Hirtasippe

kommat zom Stall ond zum Kend in dr Krippe.

Dia staunet ond standet noh an dr Tür.

s’Kendle macht se faschd henterschefür.

Sie kennet mit ihre gschenkte Sacha

Sepp ond Maria viel Freid grad jezd macha.

Bald sagets dia Hirta au älle Leit,

dass es da Messias als Kendle geit.