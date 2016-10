Oberndorf a. N. Schulname wird Makulatur

Keine einmalige Angelegenheit, denn das Schulamt unternimmt in regelmäßigen Abständen eine "Gefährdungsbeurteilung", wie es Sabine Rösner, die leitende Schulamtsdirektorin des staatlichen Schulamts in Donaueschingen, erklärt.

Ihre Behörde ist unter anderem für die Grundschulen in der Region zuständig – und damit auch für Bochingen. "Stellen Sie sich vor, ein Kind nimmt solch eine Bleiletter in die Hand und isst anschließend einen Apfel. Das Blei baut sich einfach nicht ab."

"Für mich ist das eine Kulturschande, was da abgeht", hält Lothar Ellinger entgegen. Er war jahrzehntelang Rektor der Bochinger Schule, und die Schuldruckerei ist ein Kind, das ihm besonders am Herzen liegt. Dagegen, dass die Einrichtung geschlossen wird, hat er gekämpft. Als die amtliche Verfügung des Gesundheits- und des Gewerbeaufsichtsamtes des Landratsamtes kam, hat er Widerspruch eingelegt. Er pocht auf den pädagogischen Stellenwert einer Schuldruckerei, hebt Sozialkompetenzen hervor.

Was er gar nicht versteht, ist, dass die Stadt nicht auf seine Einwände gegen die Schließung angesprungen ist. "Die Schulträger gingen auf meine Anregungen gar nicht ein", kritisiert er.

Auch sei das aktuelle Lehrerkollegium an der Gutenberg-Schule nicht mehr so sehr am Erhalt der Druckerei interessiert, findet Ellinger.

Am Montag haben Arbeiter der Stadt angefangen, die Bochinger Druckerei abzuräumen.

Ellinger erhielt noch die Gelegenheit, persönliche Gegenstände zu sichern. Vonseiten der Bochinger Schule war auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten keine Stellungnahme zu erhalten. Es handele sich um "eine interne Angelegenheit."