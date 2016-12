Oberndorf a. N. Schon als Sechsjähriger als kleiner Forscher unterwegs

"Der Anfang meiner abenteuerlichen Laufbahn als Höhlenforscher war ein besonderes Kindererlebnis, das mich heute, nach 60 Jahren auf spektakuläre Weise wieder eingeholt hat. Schon im Alter von fünf oder sechs Jahren empfand ich die Kinder-gartenpflicht als erhebliche Einschränkung meines Forschungsdrangs für die heimatliche Umgebung. So entdeckte ich einmal in der angrenzenden Hecke zur Straße ein Loch in dem eingewachsenen Maschendrahtzaun, der das Kindergartengelände sichern sollte. Dieser geheime Durchschlupf in die Freiheit machte damals so manches Abenteuer möglich.

Östlich des Kindergartens befand sich eine größere ungenutzte Wiese mit Hecken und Bäumen. Dort entdeckte ich mit zwei gleichaltrigen Freunden zwischen einem Buschwerk ein dunkles Loch, das sich als zugeschütteter Bunkereingang herausstellte. Nach heißen Planungen brauchten wir jetzt unbedingt Licht. Wieder zu Hause, stibitzte ich dann mithilfe eines Küchenmessers aus meiner Sparbüchse ein paar Münzen und ging anderntags in den Krämerladen Hirschmann. ›Bitte drei Kerzen und drei Schachteln Streichholz für meine Oma.‹ Frau Hirschmann traute der Sache nicht recht, und erst nach langem, eindringlichen Bitten ließ sie sich doch erweichen. Erleichtert konnte ich den Laden siegreich verlassen. Statt in Richtung nach Hause bin ich dann vorsichtig gebückt unter dem Schaufenstersims in die Gegenrichtung geschlichen, um zu meinen Freunden in den Kindergarten zu kommen. Gespannt warteten wir nun lauernd auf eine unbewachte Gelegenheit. So klingelte auch bald im Haus das Telefon und schnell waren wir – zu dritt – draußen in der Freiheit, wo wir vorsichtig über die Wiese zum Bunker eilten.

Gut ausgerüstet mit Kerze und Streichholz kletterten wir jetzt nacheinander in die dunkle Öffnung. Bei flackerndem Kerzenlicht wagten wir uns mutig in die tiefe Dunkelheit vor, wobei sich der kleine Lichtschein sehr schnell verlor. Immer tiefer führten uns die langen verwinkelten Gewölbegänge, aber für uns war alles interessant. Ob eine verrostete Blechbüchse, ein Drahtrest, alte modrige Holzteile, sogar eine zerrissene Gasmaske – alles musste untersucht werden. An jedem Gangabzweig waren auch tiefe, gemauerte Versickerungsschächte, auf die man besonders achten musste. Mit einem unachtsamen Schritt am Rand fiel ich dann doch in so eine Grube hinunter. Gefangen im Dunkeln, das Kerzenlicht war auch aus, rief ich meine Retter, die mich dann an den Armen ziehend aus dem Loch befreiten. Mit aufgeschürften, schmerzenden Beinen war hiermit meine Abenteuerlust gesättigt und wir kehrten um, nach draußen an das rettende Tageslicht.