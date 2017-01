Oberndorf a. N. Schönheit im Auge des Betrachters

Oberndorf. Die Idee zum Bildband kam dem gebürtigen Fluorner, als er ein Geschenk für einen Freund von Auswärts suchte. Ein Fotobuch mit Oberndorf Ansichten sollte es sein. Denn Bernd Pieper lebt nun seit fast 30 Jahren hier und fühlt sich mit der Neckarstadt verbunden. Was er suchte, fand er jedoch nicht. So entschloss er sich einfach, selbst eines zu machen. Die üblichen Postkarten-Motive kamen dabei für den 49-Jährigen nicht in Frage. Er wollte das Besondere und fand es gerade in manch Oberndorfer Ecke, die eigentlich nicht gerade die Schokoladenseite der Stadt repräsentiert. Doch die Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Und im Dunkeln sieht ohnehin alles ganz anders aus, als bei Tag.

Bernd Pieper machte sich also nachts mit Kamera und Stativ auf, Oberndorf im Bild festzuhalten. Fotografiert hat er in Farbe, die Bilder allerdings am Rechner in Schwarzweiß umgewandelt. In der Bearbeitung hat er den einen oder anderen Licht-Akzent der Straßenlaternen verstärkt, Konturen zum Teil stärker herausgearbeitet.

Entstanden ist dabei ein kleiner, aber feiner Bildband mit 26 Seiten. Jede zeigt flächig nur ein Foto. Zum Teil Erstaunliches findet sich da auf den Bildern – eine Zapfsäule etwa auf dem Schulhof der Ivo-Frueth-Schule gleich neben dem Kameralamt. Oder einen Obdachlosen, der wohl unter einer Bank an der Bushaltestelle nächtigt. Pieper hat ihn selbst erst bemerkt, als er zuhause am Computer sein Material sichtete.