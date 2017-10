Oberndorf a. N. Schöne Tage am Comer See verbracht

Oberndorf. Bellagio, der berühmte Touristenort am Comer See, war das Ziel der DRK-Gymnastikgruppen Stadt und Hochmössingen des fünftägigen Ausflugs unter der Leitung von Margarete Kirschner. Bellagio liegt am Fuße eines Vorgebirges, das den See in die beiden Arme von Como und Lecco trennt.