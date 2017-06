Oberndorf a. N. "Schöne Josefa" sorgt für Aufsehen

Sprach man im Städtchen noch lange von den köstlichen Biskuits, die ihr Vater als besondere Spezialitäten in seiner kleinen Konditorei in der Talstraße herstellte, so noch mehr von seiner schönen Tochter, die nach Meinung vieler damaliger Oberndorfer Bürger von außergewöhnlicher Schönheit war, zu der auch ihre ungewöhnliche Frisur noch beitrug. Nach dem noch vorhandenen Bild war sie ausgezeichnet durch eine hohe, nach hinten fliehende Stirn, großen Augen und Augenbrauen, eine große geschwungene Nase und einem fast männlichen Kinn – also eine ganz besondere Schönheit. Sie entwickelte sich in den Jahren zu einer vornehmen und gebildeten Oberndorfer Dame, die außerdem in der St.-Michael-Kirche die Orgel spielte. In ihre Jugendzeit fiel die Säkularisation des Augustinerklosters und dessen Umwandlung in eine Kaserne sowie 1811 in eine Königliche Gewehrfabrik. 1816 kam der Schlosser Abraham Friedrich Harttmann, aus Esslingen stammend und im Ludwigsburger Arsenal als Soldat stationiert, als militärischer Arbeiter in die Gewehrfabrik nach Oberndorf. Hier lernte er die schöne Josefa kennen und lieben, heiratete sie und wurde mit ihr Begründer des Oberndorfer Geschlechts der Harttmann. Aus dieser Ehe gingen mehrere Söhne und Töchter hervor.

Josefas Vater, Anton Josef Peronne, starb am 29. Februar 1832 und die Mutter am 1. August 1834. Bereits einen Monat später stirbt auch ihre Tochter Josefa Harttmann, erst 37 Jahre alt, am 11. September 1834. Ihr Gatte Abraham Friedrich, einst Büchsenmacher in der Königlichen Gewehrfabrik, segnet schließlich mit 73 Jahren am 3. September 1870 in Oberndorf das Zeitliche. Der gemeinsame Grabstein ist noch erhalten und befindet sich mit anderen historischen Grabmälern unter einem Schutzdach an der westlichen Friedhofsmauer des Talfriedhofs.