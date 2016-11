Die Hansel symbolisieren den Frühling, die ausgeworfenen Gutsle die Blütenblätter. Der Narro mit seiner Feder auf dem Kopf ist der Jäger, der den Winter in Form der Schantle vor sich her treibt. Der Polizeischantle macht den hinkenden, weil schon geschwächten Gesellen schließlich vollends den Garaus. Begeistert schwärmt die Schwiegertochter eines der Autoren bei der Buchvorstellung der Schantlekapelle von der tiefsinnigen Bedeutung des Narrensprungs – und blickt in ungläubige Gesichter der Elferräte. So hat ihr jedenfalls ihr Mann die Fasnet erklärt. Und er weißt es von seinem Vater. Behutsam klären die Experten die junge Frau auf: Sehr schön erzählt, aber leider nicht wahr. Die charmante Ulmerin lässt sich nicht beirren und schon gar nicht desillusionieren. Für sie ist die Geschichte stimmig, ganz egal was die (alters-)weisen Herren vom Elferrat sagen.