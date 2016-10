Oberndorf a. N. Schnelles Internet kommt doch später als versprochen

Der Tourismusverein Oberndorf veranstaltet zusammen mit dem Albverein am Samstag, 8. Oktober, eine Wanderung auf den neuen Hochmössinger Wegen. Der Abschluss ist bei der neuen Grillhütte im "Gässle" geplant.

Weiter wurde bekanntgegeben, dass Feuerwehrhauptübung der Hochmössinger Abteilungswehr findet am Samstag, 5. November, 15.30 Uhr, statt. Am vergangenen Samstag fand am Rathaus Hochmössingen die Übung der Stadtjugendfeuerwehr statt. Der Einsatz sei mit Bravour gemeistert worden.

Ortschaftsrat Reinhold Weisser wollte wissen, wann das Baugebiet "Reute III" erschlossen wird und ob schon Bodenuntersuchungen stattgefunden hätten. Hartmann konnte berichten, dass "Reute III" für 2019 vorgesehen sei, Bodenuntersuchungen wurden aber noch nicht vorgenommen.

Ortschaftsrätin Sabine Jaud fragt an, wie der Stand zur Genehmigung für die Gleitschirmflieger auf der Gemarkung sei. Hartmann erklärte, dass der Naturschutzbund Einwände wegen einer befürchteten Störung der Feldlerchen hätte und dies noch geprüft werde.

Ortschaftsrat Roland Hezel fragt, ob von der Verwaltung Vorschläge gemacht wurden, wie sich die verbleibenden Bauplätze im "Im Gassenacker" besser vermarkten lassen könnten.

Der Ortschaftsrat regte an, den Bauzwang von den betreffenden Bauplätzen zu nehmen. Man erhoffe sich von diesem Schritt, dass die Plätze doch noch verkauft werden könnten.

Ortschaftsrätin Kathrin Lang wollte wissen, ob sich die Volksbank schon zum gewünschten Briefkasten geäußert habe. Der Ortsvorsteher berichtete, dass sich die Verantwortlichen der Volksbank nicht mehr gemeldet hätten. Ortschaftsrat Thomas Rohr soll noch mal nachhaken.