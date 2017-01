Oberndorf a. N. Schnee verwandelt Straßen in eisige Pisten

Zahlreiche Beschwerden von Oberndorfer Bürgern haben unsere Zeitung in den vergangenen Tagen erreicht. Den eigenen Gehweg müsse man schließlich auch schnee- und eisfrei halten, beklagen sich die Menschen. Viele Seitenstraßen des Stadtgebiets hätten allerdings in diesem Winter noch keinen Schneepflug gesehen.

Die Mitarbeiter das Bauhofs waren während der starken Schneefälle in den vergangenen Wochen manchmal fast rund um die Uhr im Einsatz, um die Hauptstrecken zu räumen. Das wird von den Oberndorfer Steuerzahlern sehr wohl anerkannt. Doch seitdem es nicht mehr schneit und die Temperaturen in den zweistelligen Keller gerutscht sind, haben sich die bis dahin nicht geräumten Seitenstraßen in spiegelglatte Pisten mit dicken Eisschichten verwandelt.

Auf Anfrage bei der Stadtverwaltung heißt es: "Gemäß der gültigen Rechtssprechung sind innerhalb geschlossener Ortschaften die Fahrbahnen der Straßen nur an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen zu räumen und zu streuen, wobei beide Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sein müssen. Die Stadt Oberndorf hat einen Räum- und Streuplan aufgestellt, nach dem die Straßen in weitaus größerem Umfang geräumt und gestreut werden, als dies rechtlich gefordert wird."