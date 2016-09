Oberndorf a. N. Schlepperfreunde ohne Anhang

Erstmals war auch die Jugendkapelle des Vereins beim Fest mit von der Partie und packte gleich tatkräftig mit an, so der Vorsitzende. Die jungen Musiker unterstützten den Verein, indem sie einen Waffelstand betrieben oder im Saal mithalfen, die Speisen zu servieren. Mit der Nachwuchs-Förderung laufe es zurzeit sehr gut, erzählte Schwarz. Acht Kinder wurden in einer Bläserklasse untergebracht. In den vergangenen Jahren seien es immer nur ein oder zwei gewesen. Es sehe nun gut aus für den Verein, sagte er.

Die Besucher in der Halle hatten sichtlich ihren Spaß an der Musik und genossen Steaks vom Grill oder Schweinebraten. Schwarz zeigte sich zufrieden mit dem Fest, und gegen Mittag war der Saal dann voll.