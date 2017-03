Oberndorf a. N. Schleifen und streichen, was das Zeug hält

"Es vollzieht sich gerade ein Generationenwechsel bei uns", berichten die Jungs vom Jugendclub-Ausschuss im Pressegespräch. In ein paar Wochen ist Generalversammlung, und dann werde sich der Ausschuss auch neu formieren. Einige Mitglieder sind aus dem Jugendclub-Alter einfach herausgewachsen, jüngere rücken nach. Fünf Wochen lang war das "Alte Badhaus" geschlossen. In dieser Zeit haben die Jugendlichen in Eigenregie die Theke neu verkleidet und eine neue Arbeitsplatte draufgeschraubt, die Eckbank abgeschliffen und wieder angestrichen. Sie besserten die Decke aus und versahen alle Wände mit frischer Farbe. Tischkicker und Dartautomat wurden wieder funktionstüchtig gemacht, und ein LED-Band sorgt für kuschelige Stimmung am Abend. Schließlich galt es noch, alles ordentlich zu putzen, denn beim Abschleifen wurde ganz schön viel Staub aufgewirbelt.

"Jetzt, wo alles wieder schön ist, passt man auch automatisch besser drauf auf", räumen die jungen Männer ein. Ein Einweihungsfest gab es auch schon. Dazu kamen auch viele ältere Beffendorfer, die mal sehen wollten, was die Jugend im Club so treibt. Das hat die Heranwachsenden besonders gefreut. Sie betonen, wie froh sie über die Unterstützung einiger örtlicher Handwerker waren, die ihre Arbeitskraft ganz umsonst eingebracht hatten.

Der Beffendorfer Jugendclub "Altes Badhaus" ist an die Stadt angegliedert. Von Stadtjugendpflegerin Heidi Kuhring gebe es regelmäßig Lob dafür , wie gut die eigenverantwortliche Organisation der Räume klappe. Für die Verschönerungsarbeiten hatte die Stadt Oberndorf dem Jugendclub 500 Euro zur Verfügung gestellt, an die 1000 Euro hatten die Jugendlichen zusätzlich selbst erwirtschaftet.