Oberndorf a. N. Schlachtplatte und Blasmusik locken Gäste

Jugendkapelle spielt "Rock the Future"

Ein Teil der Zuschauer ließ sich vom sonnigen Herbstwetter nach draußen locken, während die anderen zu Kaffee und Kuchen übergingen. Trotz gelichteter Reihen fand auch die Jugendkapelle des Musikvereins Harmonie Boll noch ein dankbares Publikum. Sie hatten "Rock the Future" im Programm und weitere moderne Titel wie "Dynamite" von Taio Cruz oder den Top-Hit "Happy" von Pharrell Williams. Jugenddirigent Martin Hirschmann behielt den Taktstock als Vizedirigent der Hauptkapelle gleich in der Hand, denn der beliebte Musikdirektor Rainer Jauch hatte sich unmittelbar vor dem Mostbesen aus gesundheitlichen Gründen in den musikalischen Ruhestand verabschieden müssen. Trotz oder gerade wegen seiner Abwesenheit legten sich die Musiker, die noch auf Dirigentensuche sind, zum Ausklang mächtig ins Zeug. Wie verlautete, war eine Bewerberin im Saal. Ob die Suche bereits ein Ende hat, ist noch nicht bekannt.