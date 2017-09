Oberndorf a. N. Schillernd, reizvoll, faszinierend

Viel Einfühlungsvermögen

Das Hauptwerk des Abends war Dufays vierteilige Messe, eine Musik aus der frühesten Zeit der Mehrstimmigkeit. Beim "Kyrie" umrahmte die innig und behutsam gesungene Anrufung des Herrn, ein Duett, in dem sich die Sängerinnen an Christus wandten.

Majestätisch erklang als Kontrast dazu das folgende "Gloria". Hier überzeugte der Zusammenklang von Stimmen und Orgel. Das "Credo" entwickelte sich mit vielen Verzierungen von einer Leichtigkeit bis hin zu einem glanzvollen "Amen". Im vierten Passus, der Verehrung Christi und der Bitte um Frieden, bewiesen die Akteure ihr Einfühlungsvermögen.

Geteilt war die Messe durch die Soli von Violinistin Stelmakh. Nicht nur für die Ohren war sie ein Genuss, denn sie spielte gut sichtbar im Altarraum. Ihre Musik wirkte selbstverständlich und leicht. Nach der Bach-Motette "Der Geist hilft unserer Schwachheit auf" hauchte die Violinistin Bachs Triosonate in G-Dur Leben ein. Mit der Orgel ergaben sich faszinierende Dialoge und schillernde Klänge.

An heitere Tage und fröhliche Tänze erinnerte Bachs Concerto in G-Dur. Bei Hugo Wolfs "An den Schlaf" kam der weiche und zugleich kräftige Sopran von Elke Meinardus gut zur Geltung. Mit dem fröhlichen John Rutter-Lied "The Lord bless yo" wollten sich Alexandra Gühring und Walter Holweger verabschieden, kamen jedoch um eine Zugabe nicht herum.