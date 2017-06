Es gibt Geschichten, die fließen aus der Tastatur in die Zeitung. Und dann gibt es Themen, die liegen selbst erfahrenen Redakteuren schwer im Magen. Das Dilemma am Oberndofer Gymnasium gehört zur letzteren Kategorie. Jahrelang war die Schule ohne Leitung, nachdem der Vorgänger von Heidrun Stritt einen unrühmlichen Abgang gehabt hatte. Umso glücklicher waren alle, als die Nachfolge endlich geregelt war. Und nun gärt es wieder. Journalisten tragen Verantwortung. Sie vertreten den Anspruch der Öffentlichkeit auf Information. Das Gymnasium am Rosenberg war immer von einer familiären Atmosphäre geprägt. Jetzt droht der Ruf der Schule erneut zu leiden. Das ist schade. Eine Berichterstattung über die Vorgänge ist journalistische Pflicht. Denn wenn Beschwerdebriefe von Eltern und sogar von der SMV ans Regierungspräsidium gehen, ist das keine interne Angelegenheit mehr.