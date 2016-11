Oberndorf a. N. SC Lindenhof hat kulturelle Ader

Ganz nebenbei fördert der Verein auch die Band "Jack & friends" und stellt dieser Formation ein Proberaum im Sportheim zur Verfügung. Dafür spielt die Band mehrmals im Jahr im Sportheim unentgeltlich auf, so wieder am vergangenen Freitag. In diesem Zusammenhang hat der SCL auch immer wieder jungen Musiker die Möglichkeit gegeben, im Sportheim aufzutreten. Der Verein unterstützt – als Nachbar – auch die Veranstaltung "Waggon Open-Air", die jährlich stattfindet.

Sport und Kultur hat sich der Verein auf seine blauweiße Fahne geschrieben und freut sich dabei immer wieder über begeisterte Besucher – und die müssen nicht nur vom Lindenhof sein.