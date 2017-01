Oberndorf a. N. Sacrety startet als Morgan Finley neu durch

Trip nach Kansas City

Als "Ein Paar" sehen "Sacrety"-Fans den Oberndorfer Häckel und den Sulzer Gitarristen Matthias Brendle gelegentlich noch in Bars mit Akustik-Cover-Songs. Doch was die beiden kürzlich gestartet haben, erinnert so gar nicht mehr an die alten Rocker-Zeiten.

In ihrem aktuellen Projekt schlagen Häckel und Brendle völlig andere Töne an. "Mason Finley" nennen sie sich jetzt und tauchen damit auch in eine komplett andere Musikrichtung ein. Um mit ihrem neuen Midwest-Country-Sound so authentisch wie möglich zu sein, traten die Freunde im vergangenen Frühjahr einen Trip nach Kansas City im US-Bundesstaat Missouri an. "Wir wollten etwas ganz Anderes machen. Keiner sollte hören, dass unsere Wurzeln bei ›Sacrety‹ liegen", meint der 27-Jährige.

Als Produzenten wählten sie Claas P. Jambor aus, einen 40-jährigen deutschen Singer-Songwriter und Produzent, den sie von ihren Touren kannten und der in Kansas City lebt. In seinem Haus kamen sie unter und arbeiteten täglich zwölf bis 15 Stunden an ihrem Debütalbum als "Mason Finley". "Es sollte einfach nicht nach schwäbischem Schwarzwald-Sound klingen, sondern nach Midwest", erklärt Häckel, der auf der Bühne zu "Finley Harrison" wird.

Und tatsächlich erinnert die Musik an Songs von BossHoss, von denen Häckel bis dato noch kein einziges Lied kannte, wie er zugibt. "Das finde ich aber gar nicht schlecht. Irgendetwas müssen die Leute assoziieren können, sonst klingt es nach nichts. Wenn man die ganze Platte hört, relativiert sich das wieder", verspricht er.

Von Ironie geprägt

Den Jungs liegt bei dem Projekt am Herzen, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Dass die lockere Musik gut zu ihnen passt, zeigt nicht nur das Musikvideo zu ihrer ersten Single "Kansas City Girl", in dem sie durch Bars ziehen, auf der Terrasse Gitarre spielen oder auf einem Gebäudedach herumblödeln, sondern auch, dass Häckel einem Freund mit Tätowiermaschine einfach mal so sein Bein zum Üben zur Verfügung gestellt hat. Dieses zieren nun ein Schaf, eine Blume und ein Rabe, den Brendle tättowiert hat.

Umso passender, dass es auf dem neuen Album vor allem um Frauen und das Erwachsenwerden geht – teilweise tiefgründig, oftmals aber einfach nur witzig. "Auch unsere Bühnenauftritte sind von Ironie geprägt. Ich werde zu Finley Harrison und Matze zu Mason Bailey und wir reden nur Englisch auf der Bühne. Dazu kommen noch unser Schlagzeuger Jack Russel und der Bassist Fidel Basstro", erzählt Häckel grinsend.

Das Konzept haben sich die Jungs mit Jambor zusammen überlegt. "Wir wollten einfach hart übertreiben", sagt er. Wer hören will, ob ihm "Mason Finley" gefällt, dem empfiehlt Häckel, sich "Bridges" anzuhören. Da gehe es darum, alle Brücken hinter sich abzubrennen – wie die beiden es getan haben.

Am 18. Februar sind "Mason Finley" in Balingen zu Gast. Dann erscheint auch ihr erstes Album. Vom 3. bis 12. März gehen sie auf Deutschlandtournee. Starten würde Häckel aber am liebsten in der Heimat. "Hoffentlich kriegen wir das noch organisiert", meint er. Denn auch wenn sie nach Wildem Westen und Amerika klingen, so haben sie ihre Wurzeln im Ländle.

Weitere Informationen:

www.masonfinley.de