Oberndorf a. N. Rundgang durch Gebäude der FKB GmbH

Mit der FKB GmbH im Oberndorfer Stadtteil Aistaig besuchten Bürgermeister Hermann Acker und der Erste Beigeordnete Lothar Kopf einen Betrieb, der sich innerhalb von knapp 40 Jahren zu einem namhaften Hersteller in der Befestigungs- und Lichttechnik entwickelt hat, teilt die Stadt in einem Schreiben mit.

Sitz der Tochterfirma im chinesischen Taicang

Geschäftsführer Wolfgang Schatz stellte den Betrieb vor, der neben dem Standort Oberndorf auch in der chinesischen Stadt Taicang in der Provinz Jiangsu über eine Niederlassung verfügt. FKB entwickelt unter dem Markennamen "Techmalux" Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten, wobei dieses Programm ein sehr breites Spektrum an technischen Beleuchtungen abdeckt, so der Bericht.