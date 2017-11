Oberndorf a. N. Rückschau weckt Erinnerungen

Roland Lind hatte einen Rückblick in Bildern vorbereitet. Darin war unter anderem die Hauptversammlung vom 11. März dieses Jahres enthalten, an der Heinz Neuberger, langjähriger Vorsitzender der Ortsgruppe, aus seinem Amt verabschiedet wurde. Viele aussagekräftige Bilder erinnerten an die Unternehmungen der Ortsgruppe.

Die Wandertage im Bayerischen Wald wurden besonders hervorgehoben, boten sie mit der Besteigung des Lusens über den anstrengenden Aufstieg auf der "Sommerweg- Route" nicht alltägliche Herausforderungen. Ein Besuch in Passau zeigte, dass auch Kultur mit in die Wandertage einfloss. So ließen sich einige Wanderfreunde die Gelegenheit nicht entgehen, ein Konzert zu besuchen, bei dem auf einer der größten Kirchenorgeln der Welt musiziert wurde.

Bevor der Jahresabschluss bei einem Vesper und einem gemütlichen Plausch unter Wanderfreunden seinen Ausklang fand, bekamen Erika Däuble, sie reist aus Stuttgart an, Helga Lipp und Hildegard Odermatt, beide aus Bittelbronn ein kleines Präsent überreicht, da sie den weitesten Anmarschweg auf sich nehmen, um mit den Oberndorfer Wanderfreunden "Schusters Rappen" zu satteln.