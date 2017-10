Oberndorf a. N. Rückhalt der Kollegen

Wie die vier kommissarischen Schulleitungen vor ihm, kann auch Thomas Rothenhäusler keinen Bedarf hinsichtlich eines Ausbaus zur Ganztagesschule erkennen. Offensichtlich kämen die Eltern in Bochingen und Boll mit dem Konzept der "verlässlichen Grundschule" bislang sehr gut zurecht. Laut Ortsvorsteher Martin Karsten will man in engem Dialog bleiben, um die Stimmungen rechtzeitig einzufangen.

Der Winter naht, und damit der Anreiz, vom Schulgelände per Rutschpartie zum Sportgelände zu gelangen. Man wolle den Kindern den Spaß nicht verbieten, doch als Schulleiter müsse er sich in seinen Anordnungen auf der rechtlich sicheren Seite bewegen, wozu es einer Entscheidungsgrundlage bedürfe. So soll nun ein Vor-Ort-Termin mit dem Vorsitzenden der Bochinger Spielvereinigung erfolgen.