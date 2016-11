Oberndorf a. N. Rübengeister spuken im Heimatmuseum

Brauch wurde nach und nach verdrängt

Der Museumsleiter führte mit einem kurzen Vortrag in die Geschichte der Rübengeister ein und vermittelte den Kindern, wie der Brauch in Süddeutschland, der Schweiz, Österreich, aber auch in der Lausitz und Ostfriesland früher vom St.-Martinsfest und heute von Halloween verdrängt wurde. Entstanden aus Erntedankbräuchen wie Kürbisfesten, Kirchweihspielen und dem Lichtbringen zum Winterbeginn, sei der Brauch im Raum Schramberg mit Kilbesingen oder auch Rottweil mit der Göllsdorfer Saukirbe stark verbreitet, erklärte Kussmann-Hochhalter.

Ein schwieriges Unterfangen war für die beiden Workshopleiter das Besorgen von großen Futterrüben, da diese in der Gegend nur noch selten angebaut werden. Den weitesten Weg machten Rüben aus Rottenburg, aus denen die Kinder dann Gesichter schnitzten.