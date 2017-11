Oberndorf a. N. Renovierungen starten in Osterferien

Oberndorf. Auch dem Antrag beim Landesverband der Fördervereine wurde stattgegeben. Die räumliche Situation beschäftige den Verein weiterhin, man habe Gemeinderatssitzungen besucht und die Situation dargelegt. Dort sei man auf Erstaunen gestoßen, was zum Beispiel den Zustand der Toiletten betrifft. Insgesamt seien die Gespräche sehr konstruktiv gewesen, so Kunz.

Ihr Sorgenkind sei die Mitgliedergewinnung, verglichen mit der Eltern- und Schülerzahl sei diese niedrig. Sie wünsche sich mehr Einsatz von Eltern, auch wenn die Kinder nicht mehr auf das Gymnasium gehen würden.

Das 2015 eröffnete Schülercafé laufe gut, berichteten Karin Endriss, stellvertretende Vorsitzende, und Margit Schleier, die im Schülercafé mithilft. Fairtrade-Produkte wie Kaffee und Schokolade werden dort verkauft. So habe man zum Beispiel im vergangenen Jahr 1480 Bananen unter Lehrer und Schüler gebracht. Seit Juli dürfe sich das Gymnasium "Fairtrade-Schule" nennen, dies sei an verschiedene Kriterien gebunden. Um den Titel weiterhin zu halten, wolle man sich mit dem Eltern-Schüler-Team zusammensetzen und Ideen finden. Eine Idee sei zum Beispiel eine Filmreihe über Schulen in dritten Weltländern, so Endriss. Der nächste Punkt auf der Tagesordnung war der Bericht der Kassiererin Dagmar Bihler. Sie konnte insgesamt ein Plus in der Kasse verzeichnen. Anschließend standen Wahlen an, im Vorstand wurden alle Mandate wiedergewählt.