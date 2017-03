Oberndorf a. N. Registrieren, Schlüssel rumdrehen und losfahren

Oberndorf. Seit 1980 ist Carsharing in Deutschland ein Thema, und durch kontinuierliches Wachstum in den vergangenen zehn Jahren wird für das Jahr 2020 ein Kundenstamm von vier Millionen Nutzern prognostiziert. Die privat organisierte Nutzung von Autos durch mehrere Nutzer soll die Umweltbelastung senken und dadurch die Lebensqualität der Stadtbewohner nachhaltig verbessern. Nun gibt es diese Form der Fortbewegung, die sowohl für Privatpersonen als auch für Firmenkunden sinnvoll und interessant sein kann, auch in Oberndorf.