Oberndorf a. N. Rechnen in Sekundenschnelle

Wie eine Sprossenradwalze aussieht, wurde an einer solchen aus einer Walther WSR 160 gezeigt, denn dieses Bauteil konnte man in die Hand nehmen. Die erste in Serie gebaute Vier-Spezies-Rechenmaschine, die "Arithmomètre" von Thomas de Colmar, stammt aus dem Jahr 1871 und war ausgestellt.