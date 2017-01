Oberndorf a. N. Radfahrverein tritt kräftig in Pedale

Clemens Kraut führte die Vatergastour nach Loßburg, zu Strutthütte und Zauberland und nach Römlinsdorf.

Auch an den AOK-Touren in Rottweil, Spaichingen, Sulgen und Deißlingen nahmen die Beffendorfer Radler teil. Die Abschlussfahrt unter der Leitung von Herbert Zey ging ins Siebenmühlental – mit kurzem Halt an der Mäulesmühle. 36 Teilnehmer nahmen an dem Vereinsausflug nach Birnau, der Besichtigung einer Käserei und eines Torfmuseums teil. Fast ebenso viele feierten zünftig Kirbe, musikalisch umrahmt von Günter Bahner.

Mit dem Zug reiste die Ü-60-Gruppe nach Stuttgart und besichtigte Polizeimuseum und Fernsehturm. Helmut Huber organisierte eine Führung an der kleinen Kinzig und Imanuel Späth einen Betriebsführung bei der Bäckerei Sehne, der Firma Pfalzgraf und der Schinkenräucherei Pfau. Der Lichtbildervortrag des Ehepaares Bruckner, die mehr als 7453 Kilometer in Richtung Spanien und Portugal radelten, war sehr gut besucht. Seit Oktober sind alle Interessierten jeden Mittwoch ab 18 Uhr zu einem Zusammensein in den Vereinsraum eingeladen.

Immer mehr Vereinsmitglieder fahren mit einem Pedelec, sodass der von Walter Schmidt angefertigte Fahrradanhänger entsprechend umgebaut werden musste.

Josef Roth entwickelte einen Bügel, der das Vorderrad fest umschließt. 15 Fahrräder – egal ob Mountainbike, Tourenrad oder Pedelec – können mit dem Anhänger nun sicher transportiert werden. Vorsitzender Späth dankte Josef Roth für dessen Engagement beim Umbau des Hängers.

Saisonstart 2017 der Mittwochsfahrer ist am 19. April. Tourenleiter sind Walter Schmid und Clemens Kraut. Am 20. April startet die E-Bike-Gruppe. Herbert Zey plant für dieses Jahr einen mehrtägigen Ausflug – vom 14. bis 16. Juli zum Kaiserstuhl.

Späth dankte Ewald Keck mit einem zünftigen Vesper für die Organisation der Mittwochsausfahrten und seiner Stellvertreterin Conni Eberhardt für deren große Unterstützung mit einem Blumenstrauß.

Kassier Josef Roth berichtete über einige Ausgaben wie etwa für die Anschaffung von Warnwesten und den Umbau des Anhängers. Die Kassenprüfer Josef Maier und Hermann Schneider bescheinigten Roth eine einwandfreie Kassenführung.

In den Ausschuss wiedergewählt wurden Clemens Kraut, Frank Hubatschek, Helmut Huber und Ewald Keck.

Bei der von ihr beantragten Entlastung dankte Ortsvorsteherin Ruth Hunds Imanuel Späth und seinem Vorstandsteam für die gute Vereinsarbeit. Der Radfahrverein sei sehr aktiv, biete seinen Mitgliedern Sportliches und Geselliges und bereichere das Kulturangebot Beffendorfs mit tollen Vorträgen.

Vorsitzender Imanuel Späth zeichnete Martina Kobel, Lydia Wagner, Hannes Beck und Familie Springer für 25 Jahre Mitgliedschaft aus. Eugen Werner senior und Wilhelm Lemperle wurden für 40 Jahre Treue zum Verein geehrt.