Oberndorf a. N. Qualifikation geschafft

Voller Begeisterung waren gleich zwei Mannschaften aus Klasse 5 und 6 beim Wettkampf II und IV der Kreismeisterschaften in Spaichingen am Start.

Die Turnermädchen waren höchst motiviert und konnten an den Geräten Reck, Balken, Sprung und vor allem am Boden mit glänzenden Leistungen aufwarten, heißt es in der Mitteilung. Bei guter Hallenatmosphäre und harmonischer Stimmung in der Mannschaft setzten sich die Schülerinnen aus Klasse 6 gegen wesentlich ältere Konkurrentinnen durch und konnten sich mit dem ersten Platz die Qualifikation für das Bezirksfinale in Dunningen sichern.

Die jüngsten Teilnehmerinnen aus Klasse 5 konnten krankheitsbedingt nur zu dritt antreten, so dass kein Streichergebnis möglich war.