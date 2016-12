Oberndorf (cel). Als der Pfosten an der Einfahrt zum Schuhmarktplatz aufstellt wurde, haben die Oberndorfer Wetten darauf abgeschlossen, wie lange dieser wohl überleben wird. Regelmäßig wird er seitdem angefahren. Zuletzt so stark, dass er regelrecht durch die Luft flog, wie Augenzeugen berichten. Für den Apotheker, vor dessen Eingangstür der "Vollpfosten" steht, ist das ein Ärgernis. Er wollte den kundenunfreundlichen Pfosten auch gar nicht haben, betont er. Momentan steht ein Py­lon an seiner statt an der Straße. Der verursacht beim Touchieren wenigsten nicht so einen hohen Schaden am Auto.