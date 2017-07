Oberndorf a. N. Pünktlich zum Jubiläum saniert

Oberndorf-Beffendorf. Viele der überaus zahlreichen Besucher in der Halle hatten den Kindergarten früher selbst besucht, und so konnte Kindergartenleiterin Viola Braitsch-Angler aktuelle und ehemalige "Kinderschüler", wie sie in den Anfangsjahren der Institution noch hießen, begrüßen. Die Leiterin bedankte sich bei Bürgermeister Hermann Acker und der Stadtverwaltung für die Sanierung des Hauses, die pünktlich zum Jubiläum abgeschlossen werden konnte. Der Kindergarten mache nun seinem Namen "Sonnenstrahl" wieder alle Ehre, und auch die Kinder würden das neue, helle Ambiente der frisch gestrichenen Räume bewundern und genießen.

Bürgermeister Acker stellte fest, dass sich in den vergangenen 40 Jahren sehr viel getan habe. Aus dem Regelkindergarten sei ein Haus mit flexiblen Öffnungszeiten, einer Ganztagsbetreuung und einer Kinderkrippe geworden. Dabei habe das pädagogische Personal eine zentrale Bedeutung.

Acker bedankte sich bei der Leiterin Viola Braitsch-Angler und ihren Mitarbeitern für deren Engagement und die gute Arbeit, die hier geleistet werde. Ein eindeutiger Beweis hierfür sei die Zertifizierung der Einrichtung. Er gratuliere persönlich, aber auch im Namen der Stadtverwaltung und des Gemeinderats zu diesem runden Geburtstag. Auch Ortsvorsteher Roland Lauble reihte sich in die Reihe der Gratulanten ein und betonte, wie wichtig der Kindergarten für das Dorfleben sei.