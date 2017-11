Oberndorf a. N. "Prost Siggi!": Jetzt wäre er 140

Als nächstes beschrieb der Referent, wie Karg-Elert zum Orgelspiel gekommen ist. 1906 wurde er angehalten, für dieses Instrument zu schreiben. "Ich habe etwa vier Wochen Orgelnoten ’gefressen’. Bach – Bach und immer wieder Bach", sagte er. 20 Jahre später gibt es für ihn nur noch einen Hochgott der Orgelwelt: Max Reger.

Mit der Sonatina Nr. 3 a-Moll, auf dem Harmonium des großbürgerlichen Wohnzimmers im Heimatmuseum von Link vorgetragen, wurde eine weitere Seite des musikalischen Schaffens Sigfrid Karg-Elerts aufgeschlagen.

Kussmann-Hochhalter stellte nun das Leben des Musikers vor. Eher durch Zufall erblickte Siegfried 1877 in Oberndorf das Licht der Welt. 1882 übersiedelte Familie Karg nach Leipzig.

Wie kam es nun zu diesem Namenswechsel? Um als Klavierlehrer am Konservatorium angestellt zu werden, riet man ihm, den als "semitisch" verdächtigen Vornamen nordischer erscheinen zu lassen. Auch sollte er einen Doppelnamen tragen. Also hängte er den Geburtsnamen seiner Mutter, Ehlert, leicht verändert an Karg. Auch aus der Ferne blieb Karg-Elert seiner Heimatstadt eng verbunden und spielte auch auf der Walcker-Orgel der neuen evangelischen Stadtkirche, auf deren Registrierung er 1916 Einfluss genommen hatte.

Fast hätte der Organist dies nicht erlebt, denn er sollte bei der Jungfernfahrt der "Titanic" das Bordorchester leiten. Eine Krankheit fesselte ihn in letzter Minute ans Bett.

Karg-Elerts Schaffen, so Kussmann-Hochhalter, vereine auf individuelle Weise teils sehr verschiedene Einflüsse, zum Beispiel von Bach, Grieg, Debussy, Skrjabin und dem frühen Schönberg. Im Großen und Ganzen lasse sich sein Stil als spätromantisch mit impressionistischen und expressionistischen Einschlägen charakterisieren.

Renaissance in den 60ern

Wenn auch der Komponist in Deutschland lebte und arbeitete, die Anerkennung blieb ihm versagt. In England, Amerika, Frankreich und Italien erfreute er sich wachsender Beliebtheit. Sein von der Spätromantik zur Moderne tendierender Stil wurde schon bald scheel angesehen als "modernistische Neutönerei".

Im Nationalsozialismus wurde er in die Schmähschrift "Das musikalische Juden-ABC" aufgenommen. Wenn auch später rehabilitiert, war der Schaden lange Zeit irreparabel. Der Museumsleiter schloss diese Kurzbiografie: "Erst Ende der 1960er-Jahre begann eine Karg-Elert-Renaissance. Und einen klitzekleinen Anteil daran haben wir hier in Oberndorf. Deshalb: Prost Siggi!"

Link spielte nun "Waldeinsamkeit" von Karg-Elert, einmal auf dem Tafelklavier und einmal auf dem Harmonium, um am selben Stück die Klangverschiedenheit zu zeigen. Sigfrid Karg-Elert war Romantiker, kein Geschäftsmann. Der Intellekt, so Kussmann-Hochhalter, breche bei ihm nur durch, um seine künstlerischen Erzeugnisse zu untermauern. Er habe ein explosives Temperament gehabt. Mit Besessenheit habe er ein Ziel verfolgen und sich rasch dem nächsten zuwenden können. Mit "Ausfahrt", gespielt von Link, sollte der Blick auf die England-Reise vorbereitet werden.

Nach der Pause kam Link darauf zu sprechen, dass Weihnachten anstehe und forderte das Publikum auf, hinzuhören, ob es das Motiv von "Der rückt sie doch nicht wieder raus" erkenne. Natürlich: "Fuchs du hast die Gans gestohlen..." Aber Link gab auch die Hinweise des Komponisten an, unter anderen "konziliant", "feixend" oder "los was das Zeug hält", und hielt sich auch daran.

Musik muss verwandeln

Mit Wiesel, Werwolf, Huhn und Schnecke in Gedichten von Christian Morgenstern führte Andreas Kussmann-Hochhalter wieder in die Spur. Nachdem Organist Michael Grüber "Molto spirituoso" von Max Reger gespielt hatte und "spirituoso" als "geistreich" interpretiert hatte, verbindet ihn eines mit Karg-Elert: der Hang, übermäßig zu essen und zu trinken. Komponieren sei eine Tortur, bis der "Spiritus" komme. Beide hätten oft Inspiration im Alkohol gesucht. Aufnahmen von Reger und Karg-Elert untermalten die Ausführungen. "Gute Musik muss einen Menschen verwandeln", meinte er.

Nachdem der Museumsleiter einen Schluck "Max-Reger-Tropfen" aus Weiden in der Oberpfalz, dessen Heimatstadt, getrunken hatte, verwandelte er sich in Ringelnatz’ Kuttel Daddeldu mit "Ansprache eines Fremden an eine Geschminkte...". Der "Nachtgesang" des Oberndorfer Komponisten, von Link ließ die Schönheit dieser Musik aufleuchten. Mit Gedichten von Kurt Tucholsky sollte nochmals ein Zeitgenosse zu Wort kommen, ehe die Zuhörer eingeladen waren, mit Harmoniumbegleitung "Näher mein Gott zu Dir" zu singen. "Siggi" hatte eine würdevolle Geburtstagsfeier.