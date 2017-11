Oberndorf a. N. Premiere am Oberndorfer Ratstisch

Talstadtsanierung ist der dickste Brocken

"Eine mehr als sportliche Herausforderung" nennt Acker das Tiefbauprogramm mit einem Volumen von sieben Millionen Euro, in das auch der Neubau des Wasserhochbehälters "Barbara" mit 900 000 Euro für den Betrieb Wasserwerk eingepreist ist. Im Hochbau geht noch einmal ein bisschen mehr: Gut 7,7 Millionen Euro stehen im Plan. Dickster Brocken ist die Talstadtsanierung. Für weitere Abbruchmaßnahmen im Bereich des Brauereigeländes und die dort anstehende Hangsicherung werden 3,4 Millionen Euro fällig. Das Gymnasium am Rosenberg steht kommendes Jahr im Mittelpunkt des Schulbausanierungsprogramms. Rund eine Million Euro sind für 2018 verplant, im Folgejahr werden weitere 2,65 Millionen Euro fällig. Der Ausbau der Grundschule Lindenhof zu einer Ganztageseinrichtung kostet 750 000 Euro – auch hier fällt gut ein Viertel im kommenden Jahr, der Rest dann 2019 an. Eine besondere Rolle im Konzert der Maßnahmen für den Bildungs-, Kinder-. und Jugendbereich spielt das frühere Lehrerwohngebäude in der Lindenstraße. Jugend – mit einem neuen zentralen Jugendtreff und der Stadtjugendpflege – und Senioren sollen dort in einer Mehrgenerationeneinrichtung zusammengeführt werden: "Dies wird nur schrittweise möglich sein– im Rahmen der uns in den kommenden Jahren zur Verfügung stehenden Mittel", sagt Acker. Für 2018 sind dies 550 000 Euro.

Der Erste Beigeordnete Lothar Kopf beleuchtet gestern auch die Geschichte der Doppik. Und er weist auf die Schwierigkeiten hin, die das Werk noch birgt. So generieren die Einnahmen des Ergebnishaushalts bei einem Volumen von knapp 37 Millionen Euro noch eine Überdeckung von 418 000 Euro. Allerdings geht die Planung von einer Kreisumlage von 28,5 Prozent aus. Die im Kreistag vorgeschlagenen 30,5 Prozent würden den Überschuss auf 58 000 Euro abschmelzen lassen. Und noch etwas: Die Einnahmen aus Gebühren, Zuschüssen, Erlösen und insbesondere den Steuern reichen nicht zur Finanzierung des Haushalts. Der Plan sieht eine Neuverschuldung 2018 in Höhe von knapp 6,6 Millionen Euro vor. Der Schuldenstand zum Jahresende 2017 beträgt laut Plan 723 000 Euro.