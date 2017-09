Oberndorf a. N. Preise für Lesebegeisterte

Oberndorf. Bereits zum dritten Mal ging die landesweite Aktion "Heiß auf Lesen" in diesem Sommer an den Start. Ziel der Aktion, die im Regierungspräsidium Freiburg von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen organisiert wurde, ist es, Kindern und Jugendlichen nahe zu bringen, dass Lesen in der Freizeit Spaß macht.

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer stellte fest, dass Lesen nicht nur Spaß macht, sondern auch bilde. Bereits vor den Sommerferien wurden von der Stadtbücherei Oberndorf die Anmeldekarten an den Schulen verteilt, mit denen sich Kinder und Jugendliche für die Aktion anmelden konnten. Als Clubausweis diente ein Leserfächer mit dem die Leseratten kostenlos Bücher ausleihen konnten. Mindestens drei Bücher zu lesen galt es, und bei der Rückgabe musste das gelesene Buch bewertet werden.

In Oberndorf nahmen 21 Kinder an der Aktion teil und lasen im Aktionszeitraum zwischen dem 10. Juli und dem 23. September zwischen drei und 15 Büchern. Alle Teilnehmer erhielten nun von Karin Völkle, der Leiterin der Oberndorfer Stadtbücherei, anlässlich einer kleinen Feierstunde eine Urkunde nebst Geschenk.