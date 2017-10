Oberndorf a. N. Porträts mit Hintergründen

Oberndorf. Jeder hält ein Tablet in der Hand und fotografiert damit die Umgebung und abwechselnd sich selbst. Jeremias Heppeler leitet die Multimediawerkstatt in der Jugendkunstschule Kreisel. An diesem Kurstag stehen Porträts mit verschiedenen Hintergründen auf dem Programm. Ein Kind fotografiert das Laub, ein anderes hat sich tief ins Gebüsch geschlagen, so dass nur noch der Kopf herausschaut.

In der Multimediawerkstatt lernen die Kinder mit verschiedenen Medien umzugehen. Die Handhabung von Tabletts und diversen Apps wie Pixart.

"Kreativ und frei zu arbeiten und ein sicherer Umgang mit den neuen Medien, ist das Ziel", sagt Heppeler über seine Arbeit. Heute steht Bildbearbeitung auf dem Programm, in den nächsten Kurseinheiten solle ein Kurzfilm gedreht werden. Das hätten sie vergangenes Jahr schon gemacht, so der Dozent. Auch in diesem Jahr seien bereits zahlreiche Ideen gesammelt worden. Wahrscheinlich werde es ein Krimi oder ein Agentenfilm, erklärt Heppeler.