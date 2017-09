Oberndorf a. N. Pop folgt auf Polka und Pasta auf Grillwurst

"Wir machen Nudeln" – dies war das Ergebnis der ersten Sitzung des Festausschusses, auf die noch viele folgen sollten. "Das wird nichts", war im Vorfeld immer wieder zu hören, berichtet der Vorsitzende Tobias Schwarz. Doch die Verantwortlichen hielten am erarbeiteten Konzept fest.

Und der Erfolg am vergangenen Wochenende gab ihnen Recht. "Selten habe ich so viel Lob während eines Abends zugesteckt bekommen", freut sich Schwarz. Die Erleichterung, mitten in der bestens besuchten Hochmössinger Festhalle, war den Verantwortlichen des Vereins anzumerken. Das traditionelle Herbstfest mit Mittagessen vom Grill, Kaffee und Kuchen mit einer Pasta-Party zu tauschen, kann wohl als recht unkonventionell bezeichnet werden.

Im Foyer erwartete die Gäste ein roter Teppich, der in die Halle führte. Diese war liebevoll geschmückt. Viel frisches Grün, kombiniert mit der richtigen Beleuchtung, sorgte für Wohlfühlatmosphäre.