Oberndorf a. N. Podiumsdiskussion: "Das neue Bild des Alters"

Der Anteil der älteren Menschen in der Bevölkerung nimmt stetig zu. Darüber hinaus verändern sich ebenso rasant die Ansprüche, Anforderungen und Lebensentwürfe der Senioren-Generation. Sie will aktiv am gesellschaftlichen Geschehen teilhaben, will selbstbestimmt den Lebensabend gestalten. Der Kreisseniorenplan, der in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll, trägt dieser Entwicklung Rechnung. Am Kreisseniorentag werden diese Entwicklung und ihre Aspekte intensiv beleuchtet.

Eröffnet wird er am 8. Oktober um 9.30 Uhr von einem Ensemble der Karg-Elert-Musikschule in Oberndorf. Nach der Begrüßung durch Wilfried Halusa, Vorsitzender des Kreisseniorenrats Rottweil, werden der Oberndorfer Bürgermeister Hermann Acker sowie Landrat Wolf-Rüdiger Michel Grußworte sprechen.

Nach einem weiteren Musikstück wird der Vorsitzende des Landesseniorenrats, Roland Sing, zu den Themen "Grundsatzfragen einer alternden Gesellschaft", "Förderung des bürgerschaftlichen Engagements", "Aktives Altern und Teilhabe", "Erhaltung und Stärkung der Ressourcen" sowie "Versorgung, Schutz und Pflege" sprechen.