Oberndorf a. N. Pfarrer Rudolf Deiß und das liebe Federvieh

Ihm habe man gesagt, die Folge werde irgendwann im Herbst ausgestrahlt. Und so hat sich der Seelsorger in der Sendung am Samstagabend gar nicht selbst gesehen. Da saß er nämlich in seinem Stammlokal – der "Bodega" – beim Essen. Erst als er eine SMS von seiner zwölfjährigen Nichte bekam, wurde ihm klar, dass er nun wohl im TV zu bestaunen war. Sie hatte ihn nämlich als "Fernsehstar" in der Familie Deiß begrüßt.

Weitere Informationen: https://www.youtube.com/watch?v=pOwjlSmWVgg