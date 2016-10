Oberndorf a. N. Parken und Verkehr stehen im Focus

Moderiert von Susanne Häsler und Gabriele Siegele von der Kommunalentwicklung brachten die Talplatzanlieger ihre Ideen zur anstehenden Sanierung ein.

Eine Idee der Familie Weher folgend hatten die Verkehrsplaner einmal das Szenario einer Einbahnreglung am Talplatz durchgespielt. So könnten die Autos über das Schweizermühlegässle auf Höhe des Brauerei-Areals wieder auf die Talstraße in Richtung Oberstadt geleitet werden. Diese Idee kam bei den Teilnehmern der Planungswerkstatt durchweg gut an. Derzeit stehen einer solchen Verkehrsführung allerdings noch ein paar Häuser im Weg. Eine vorausschauende Planung sei jedoch langfristig zu sehen, merkte Bürgermeister Hermann Acker an.

Verschiedene Ideen schließen sich nicht aus

Für den dann vom Verkehr entlasteten Talplatz konnten sich die Anlieger unterschiedliche Varianten vorstellen. Während die eine Fraktion, sprich der Einzelhandel, nach wie vor möglichst viele Parkplätze vor der Tür haben möchte, sahen andere die Möglichkeit, Begegnungsstätten in Form von Sitzbänken und Spielgeräten für Kinder zu schaffen. Im Laufe der Diskussion stellte sich heraus, dass sich die verschiedenen Anliegen nicht unbedingt ausschließen. Durch die neu gewonnene Fläche könnten zudem an den Rändern Flächen für die Außenbewirtung von Gastronomie entstehen. Recht einig waren sich die Workshopteilnehmer darüber, dass der Talplatz eher als Zentrum für Handel und Dienstleistung zu sehen sei, während die wirkliche Mitte der Talstadt vor der Klosterkirche zu finden sei. Geradezu begeistert nahmen sie den Vorschlag auf, den Pavillon vorm Kloster abzubauen – und den Betontrog-Brunnen am besten gleich mit. Hier könne – auch durch die Verengung der Talstraße – eine Mitte entstehen, auf der sich etwa ein Eiscafé niederlassen könnte. Beide Plätze – Talplatz und Klostervorplatz – würden so quasi zu einem Großen verschmelzen. Entsprechende Bepflanzung und Möblierung könne diesen bisher eher vernachlässigten Bereich der Stadt Oberndorf wieder mehr Lebensqualität geben.

Bürgermeister Hermann Acker betonte, die Planungswerkstätten seien völlig ergebnisoffen. Eine zweite findet am Donnerstag, 17. November, ab 19 Uhr im Rathaus statt. Da sind dann alle interessierten Bürger eingeladen, sich in die Diskussion zur Talplatzentwicklung einzubringen. Alle Ideen würden gesammelt. Auf ihrer Grundlage werde der Gemeinderat eine Wettbewerbsausschreibung verfassen. Der Wettbewerb zur Talplatzgestaltung, der auch den Bereich ums Kloster mit einbeziehen soll, wird dann im kommenden Jahr ausgeschrieben.

Appell an die Hausbesitzer

Der Bürgermeister appellierte zudem an die Hauseigentümer im Sanierungsgebiet, sich an der Maßnahme zu beteiligen. Sie läuft über sieben Jahre, und die Fördergelder können auch von Privatpersonen, die ihre Gebäude sanieren wollen, in Anspruch genommen werden.