Oberndorf a. N. Ohne Moos ist nicht mehr viel los

Oberndorf. Damit verschwindet in der Oberstadt nicht nur ein weiterer Laden. Das Geschäft von Renate Moos war auch Werkstatt und Verkaufsstelle für alles, was die Narrenzunft so an netten Kleinigkeiten anzubieten hat, Anmeldestelle für Ausflugsteilnehmer des Albvereins sowie Treffpunkt für viele Oberndorfer. "Wen ich gut leiden kann, der kriegt bei mir auch einen Kaffee", sagt sie schmunzelnd. An manchen Tagen standen bis zu zehn "Gäste" um den kleinen, weißen Stehtisch herum.

Damit ist jetzt Schluss. Denn mit 72 kann man ja dann mal in den Ruhestand gehen, meint Renate Moos. 49 Jahre lang stand sie jeden Tag – außer natürlich im Urlaub – zehn Stunden lang in ihrem Laden. Am 31. Dezember um 14 Uhr ist endgültig Feierabend.

"D’Elektrisch-Renate", wie sie von vielen Oberndorfern gerne genannt wird, ist eigentlich eine "Reingeschmeckte", eine "Badenserin" aus Lörrach. Im Alter von vier Jahren kam sie mit ihren Eltern in die Neckarstadt, weil ihr Vater eine Stelle als Schriftsetzer beim Schwarzwälder Boten angenommen hatte. Die Integration hat aber ganz gut geklappt. In Oberndorf ist sie mittlerweile eine Institution – nicht zuletzt durch ihre legendäre Narrenstube an der Fasnet. Diese hatte sie bereits im vergangenen Jahr aufgebeben.