Oberndorf a. N. Ohne Höhenflüge

Oberndorf-Boll (sf). Erstmals seit Einführung des Uhuflugs vor fünf Jahren mussten die Boller Uhus zur Fasnetseröffnung am Abend des Schmotzigen aus Sicherheitsgründen am Boden bleiben. Das Publikum bekundete mit Applaus seine Zustimmung zur notwendigen Entscheidung der Narrenzunft. Zu stark wehte der Wind und zerrte am Gefieder und am Gerüst zum Abflug.