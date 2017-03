Oberndorf a. N. Ohne Förderverein geht es nicht

Oberndorf-Bochingen (chr). 24 Jahre hat Andreas Zündel die Bochinger Spielvereinigung in verantwortlicher Position maßgeblich mitgetragen, Impulse gesetzt und Weichen gestellt. Seine Arbeit im Ausschuss begann 1993 als Beisitzer. 1997 wechselte er in das Amt des Spielausschussvorsitzenden, in dem er zwölf Jahre blieb. Als der Verein 2009 einen stellvertretenden Vorsitzenden suchte, stellte sich Zündel auch dieser Herausforderung.