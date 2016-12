Oberndorf a. N. Ohne Ehrenamt funktioniert es nicht

Viele Jugendliche – sei es im Sport, bei der Feuerwehr oder im Musikverein – engagierten sich stark, führte der Ortsvorsteher weiterhin aus. Nur so könne auch die Zukunft gesichert werden. Das Ehrenamt sei ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Gemeinde. Besonders sei heuer das Wirken von Ewald Fehrenbacher hervorzuheben, der seit 40 Jahren das Amt des Kirchenpfleger ausübt und noch weitermachen will. Fehrenbacher pflegt auch die meisten Obstbäume auf der Hochmössinger Gemarkung. "Das ist eine enorme Leistung", zollte ihm der Ortsvorsteher Respekt. Die Vereine hätten wieder viel für das kulturelle Leben im Ort getan. Insbesondere die Konzerte des Musikvereins, des Männergesangvereins und der St.-Otmar-Voices seien hier hervorzuheben. Das Straßenfest zur Einweihung der Adlergasse und Übergabe der Wege, die während der Flurneuordnung gebaut wurden, hätte ohne die Vereinsmitglieder nicht in so einem Rahmen gefeiert werden können. Hartmann bedankte sich bei Ortschaftsrat Reinhold Weisser für dessen unermüdliches Wirken beim Bau einer Grill- und Schutzhütte am ehemaligen Steinsammelplatz. Ohne Weisser sei das Gebäude wohl nie realisiert worden.

Hartmann bedankte sich außerdem bei allen Mitarbeitern der Orts- und Stadtverwaltung für die gute Zusammenarbeit, und nicht zuletzt seiner Frau für deren Verständnis für sein Amt. Er überreichte seiner "rechten Hand" im Hochmössinger Rathaus, Karin Hils, einen Blumenstrauß. Sie hatte auch diesen Abend maßgeblich organisiert.

Zur Unterhaltung traten "Sofie und Berta" mit ihrer Handharmonikabegleitung auf. So manchen Bürger nahmen sie auf den Arm und plauderten auch aus dem eigenen Nähkästchen. Es wurde viel gelacht und geklatscht.