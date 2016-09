Oberndorf a. N. Ofenwarmer Zwiebelkuchen findet reißenden Absatz

Schon fast eine lieb gewordene Tradition ist es, dass die Frauenriege des Musikvereins Harmonie Boll am Wochenende für ein zusätzliches kulinarisches Schmankerl sorgt. Auch diesmal wurde direkt an den Tischen ofenwarmer Zwiebelkuchen aus eigener Herstellung als zusätzliche Leckerei direkt vom Blech angeboten. Was vor ein paar Jahren als Überraschung für den Sonntagnachmittag begann, hat sich inzwischen zu einer regelmäßigen Aktion entwickelt.

Bei den Vorbereitungen am Vormittag flossen durchaus ein paar Tränen, dennoch waren die jungen Frauen bestens gelaunt und gut organisiert. Die Zwiebelwolke war schon aus meterweiter Entfernung wahrnehmbar. Kein Wunder: 30 Kilogramm frische Zwiebeln, 80 Eier, mehrere Kilo Mehl und Schmand sowie Speck und Gewürze wurden verarbeitet. Die Vorbereitung lief wie am Schnürchen. Im ersten Jahr arbeitete noch jede nach ihrem individuellen Rezept, inzwischen trifft man sich zur Gemeinschaftsaktion und hat viel Spaß dabei.

Überhaupt fördert der Mostbesen nicht nur die Begegnung der Dorfbewohner in der Ortsmitte und lockt Besucher aus der ganzen Umgebung an, sondern auch die Kameradschaft unter den Musikern wird großgeschrieben. "Das Fest ist so gemütlich, dass selbst das Schaffen Spaß macht", sagt ein Helfer hinter dem Tresen, und auch in der Küche finden sich oft dieselben Gruppen wie im Vorjahr zusammen.