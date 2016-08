Oberndorf a. N. Oberndorfer mischt Stuttgart auf

Oberndorf/Stuttgart. Mit seiner Idee mischt der 47-Jährige Stuttgart ganz schön auf. Quer über die Hauptverkehrsadern der schwäbischen Metropole zieht er das von ihm ersonnene und konstruierte Gefährt mit reiner Manneskraft und stellt es auf Parkplätzen am Straßenrand ab – mal hier, mal da. Er füllt Lücken – im ruhenden Verkehr und im Gesetz. Weil es sich bei seinem Gefährt um eine Art Sackkarren handelt, darf, ja muss er es sogar auf Parkplätzen abstellen – ohne Ticket wohlgemerkt. Denn laut Straßenverkehrsordnung darf es nicht auf dem Gehweg stehen, wo es die Fußgänger behindern würde.

Wollnitz, der nach seinem Abitur in Oberndorf nach Stuttgart gezogen ist, bezeichnet sich selbst gerne als Gestalter und Erfinder. Er nennt ein Atelier für Innendesign sein eigen, stattet auch schon mal Gasthäuser oder Wohnzimmer mit Mobiliar aus. Früher hat er die Sachen selbst gebaut. Heute entwirft er "nur" noch.

"Ein Auto ist für die Stadt etwa das Gleiche wie ein Elefant für das Schlafzimmer," zitiert er den Wiener Stadtplaner Hermann Knoflacher, der ihm ein Vorbild ist. Kürzlich war der emeritierte Professor in Stuttgart unterwegs. "Er hat es sich nicht nehmen lassen, im Anschluss an eine Veranstaltung meinen Wagen zu schnappen und ihn ein bissle im Kreis zu ziehen. Er ist neben Jan Gehl einer meiner Inspiratoren und hat das Buch ›Zurück zur Mobilität‹ verfasst," erzählt Gerhard Wollnitz. Damit meine Knoflacher übrigens die geistige Mobilität. Die will sich der passionierte Fahrradfahrer Wollnitz auch bewahren. Niemand besitze ja aus Bosheit oder niedrigen Gründen ein eigenes Auto. Es seien Mythen um Zeitersparnis, Schnelligkeit oder Effizienz, die einen für einige Jahre zu Autobesitzern machten, meint er.