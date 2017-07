Oberndorf a. N. Talstraße: Nur noch 2900 statt 15.000 Autos

Kernstück des Vorhabens ist der Umbau des Knotenpunktes L424 (alte B14) und L415 (Rottweiler Straße) zu einem Kreisverkehrsplatz (KVP), nach dem danebenliegenden Autohaus "Mutschlerknoten" genannt. Dadurch werde es möglich, den Verkehr in Ost-West-Richtung über die ehemalige B14 und die Rottweiler Straße zu leiten und somit die Talstraße (L415) zur Gemeindestraße abzustufen und vom Durchgangsverkehr zu entlasten. "Der KVP im Süden ist zwingend erforderlich, da bei der vorhandenen spitzwinkligen Einmündung nicht alle Fahrbeziehungen möglich sind", schreibt Hermann in seinem Brief an Acker.

Reduzierung auf ein Fünftel

2009 sei bereits ein Konzept dazu erstellt worden. Die Kosten dieses belaufen sich auf rund 2,1 Millionen Euro, die laut Hermann vom Land zu tragen seien.