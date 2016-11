Oberndorf a. N. Nie ohne Brezelstange auf die Gass

Oberndorf. Wie in seiner großen Rede am Mittag des Fasnetsdienstages in der Wasserfallhalle, begrüßte der Oberndorfer Narrenpräsident Eberhard Schmid zum Informationsabend anlässlich des Narrentages am 21. und 22. Januar in Rottweil in der fast voll besetzen Wasserfallturnhalle Hansel, Narro und Schantle einzeln. Sein Gruß galt auch dem Vorstand der Narrenzunft Rottweil mit Narrenmeister Christoph Bechthold, Stellvertreter Georg Hauser, Säckelmeister Stefan Roth und Schriftführer Frank Huber.

Das Ziel des Abends, so der Oberndorfer Zunftmeister, sei, alle Narren zu informieren, denn "alle sollen sich lobend über Oberndorfer Narren aussprechen". Dazu sollte zuerst eine Powerpoint-Präsentation alle wichtigen Punkte wieder ins Gedächtnis rufen. Im Anschluss wollte die Narrenzunft Rottweil mit dem gleichen Medium wichtige Einzelheiten des Narrentreffens vorstellen.

Diese absolut gelungene Präsentation, von Frank Schmid und Hans-Jörg Kopf erarbeitet, rief zuerst die alten Regeln für den korrekt gekleideten Narren – und natürlich auch die Närrin – ins Gedächtnis zurück. Manches Schmunzeln oder auch manchen Lacher konnten die Gestalter dieses Knigges für Narren dadurch hervorrufen, dass er in "Oberndorferisch" vorgetragen wurde, was eine gewisse Exklusivität entstehen ließ.